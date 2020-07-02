Слушания по второму делу экс-главы Сахалинской области Хорошавина перенесли на 10 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в четверг перенес на 10 августа начало предварительных слушаний по второму уголовному делу против бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина о взятках при проведении выборов в гордуму областного центра. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов, участвующих в процессе.

Cудебное заседание должно было проходить 4 июня. Хорошавина 28 мая доставили в Южно-Сахалинск из колонии Хабаровского края, где он отбывал наказание по первому уголовному делу. Согласно введенным в области правилам, бывший губернатор должен пробыть на карантине в СИЗО 14 дней, поэтому слушание перенесли на 2 июля.

"Предварительное слушание по делу, перенесенное с 4 июня на 2 июля, вновь отложено до 10 августа. Перерыв вызван необходимостью ознакомления с делом адвоката Хорошавина Ольги Артюховой, бывшей его защитницей и на процессе по первому уголовному делу", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей. Перед судом также предстанет бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, еще два участника группы объявлены в международный розыск.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным по первому уголовному делу о получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн рублей.