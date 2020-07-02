СК завел дело по факту ранения девочки выкинутым из окна мусором в Подмосковье

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения девочки выкинутым из окна мусором с бутылкой в Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-летней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

Вечером 1 июля в Красногорске из окна квартиры выбросили пакет с мусором, в котором была стеклянная бутылка. Пакет упал на голову девочке, проходившей мимо по тротуару вместе с родителями. Она получила различные травмы головы, была доставлена в больницу и прооперирована. "Предварительно установлено, что трое детей находились на подъездном балконе, один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу", - сообщили в ГСУ.

Ранее по факту происшествия прокуратура начала проверку.