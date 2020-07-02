В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи золота на 26 млн рублей

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Якутской природоохранной прокуратуры по факту незаконной продажи золота на сумму 26 млн рублей. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Якутии.

По данным ведомства, в 2018 году недропользователь незаконно добыл золото без лицензии на участке, которое было предоставлено для геологического изучения месторождений полезных ископаемых. Далее золото было продано в слитках кредитной организации на общую сумму 26 млн рублей.

"Якутская природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Идут следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры.