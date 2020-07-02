Пожар в доме на Тверской улице в Москве потушен

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пожар на площади 800 кв. м в доме на Тверской улице в центре Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в четверг с пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 17:14 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в доме номер 24 на Тверской улице поступила в 13:56 мск. Возгорание произошло на втором этаже шестиэтажного здания. На момент прибытия пожарных открытое горение наблюдалось на втором и третьем этажах, площадь возгорания составляла 50 кв. метров. Позже она выросла до 300 кв. метров, номер сложности пожара был повышен до четвертого из пяти возможных для Москвы. Локализовать распространение огня пожарным удалось в 16:23 на площади 800 кв. метров, номер сложности был понижен до второго. Пострадавших и жертв нет.

Причиной пожара могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах. Здание было построено в 1890 году, сейчас оно находится на реконструкции.