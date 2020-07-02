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Пожар в доме престарелых в Москве

Суд в Москве вновь отказался арестовывать техника дома престарелых, где погибли 7 человек

В отношении Александра Колодного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы снова отказался удовлетворять ходатайство следствия об аресте техника частного дома престарелых на западе столицы, где в результате пожара погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колодного А. А., избрана мера пресечения в отношении обвиняемого в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 2 сентября 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Пресненский суд 22 мая отклонил ходатайство следствия и отпустил в зале суда Александра Колодного. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело в районный суд на новое рассмотрение.

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РоссияПожар в доме престарелых в Москве
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