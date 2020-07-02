Возгорание в доме на Дубининской улице в Москве ликвидировали

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в доме на Дубининской улице в Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Ранее сообщалось о сильном задымлении и возгорании на площади около 2 кв. м в доме по адресу: Дубининская улица, 41 стр. 1, проводилась эвакуация.

"Заявка поступила около 20:00. На месте происходило тление вещей. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

По информации МЧС, здание административное, а не жилое.