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Суд в Москве заочно арестовал гражданина Киргизии за подготовку теракта в России

В отношении Диербека Косимова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, он начнет исчисляться с момента экстрадиции на территорию России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина Киргизии Диербека Косимова, обвиняемого в подготовке теракта на территории РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, по делу о терроризме также заочно арестован гражданин РФ.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 июля 2020 года избрана мера пресечения в отношении Косимова Диербека Комолдиновича и Хатуева Рихарда Бадруддиновича в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей начнет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения ими границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента их задержания на территории РФ", - рассказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По ее словам, Косимов обвиняется заочно в подготовке теракта организованной группой, участии в террористическом сообществе и в организации финансирования терроризма (ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Хатуев заочно обвиняется в участии в террористической организации. Они внесены в федеральный список экстремистов.

Как уточнили ТАСС в суде, рассмотренные материалы не содержат гриф "секретно", но заседания проходили в закрытом режиме в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства.

Установить противоправные действия Косимова удалось сотрудникам ФСБ России, в производстве которой находится уголовное дело. Детали дела в суде не привели. По данным источника ТАСС в силовых структурах, оба фигуранта объявлены в федеральный и международный розыск.

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