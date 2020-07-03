В Ленинградской области возник пожар в металлических контейнерах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Металлические контейнеры загорелись на 13-м километре Мурманского шоссе в Ленинградской области, слышны взрывы газовых баллонов, есть угроза обрыва электросетей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Ленинградской области.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу 13-й км Мурманского шоссе, горят металлические контейнеры, пожару присвоен ранг БИС-1. Происходят взрывы газовых баллонов, есть угроза обрыва электрических сетей", - сказано в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, площадь возгорания достигла 300 кв. м.