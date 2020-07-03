В подмосковном поселке Молоково сгорело от трех до пяти автомобилей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Как минимум три машины сгорели в поселке Молоково в Ленинском районе в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 03:40 поступил сигнал в возгорании транспортных средств по адресу: улица Новомолоковская, дом 19. По прибытии пожарных подразделений установлено, что горят минимум три автомобиля", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в главке, в 04:28 пожар ликвидирован. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах отметил, что огнем повреждены до пяти машин.