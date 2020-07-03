Экс-гендиректор рязанской госкомпании обвиняется в присвоении 400 млн рублей

ТАСС, 3 июля. Обвинение в присвоении 400 млн рублей предъявили бывшему генеральному директору государственной компании в Рязани, занимающейся изготовлением и сборкой пружинных протекторов для нефтедобывающей промышленности. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК по Рязанской области.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела бывшему генеральному директору предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). Преступными действиями организованной группы, возглавляемой генеральным директором, государственному предприятию причинен ущерб в размере более 400 млн рублей, то есть в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Дело возбудили на основании материалов УФСБ и УМВД России по Рязанской области. По данным следствия, с 2012 по 2015 год гендиректор создал организованную группу, в которую вошли его сын и знакомые. Они использовали фирмы-лжепосредники и вели фиктивный документооборот. В пресс-службе регионального ведомства отмечается, что принимаются меры по возмещению ущерба, на имущество обвиняемых наложен арест.