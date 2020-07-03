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СМИ: четыре человека погибли при взрывах на фабрике в Турции

Пострадали 114 человек

ТАСС, 3 июля. Число погибших в пятницу в результате взрывов на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции увеличилось до четырех, еще 114 человек были ранены. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Ранее Минздрав информировал о двух жертвах и 73 пострадавших.

Как отмечает издание, министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук проинформировала, что всего на предприятии работали 186 человек. Сейчас выясняется, находились ли на его территории во время случившегося посетители.

Несколько взрывов прогремели в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья. Они были слышны в радиусе 50 км от места происшествия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

Причина ЧП пока не установлена.

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