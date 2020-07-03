Подозреваемый в афере чиновник Россотрудничества был главой департамента Минобрнауки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Начальник управления Россотрудничества Михаил Попов, подозреваемый в хищении 40 млн рублей бюджетных средств, на момент совершения предполагаемого преступления возглавлял департамент управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В 2016 году, в период, к которому относится инкриминируемое Попову мошенничество, он был руководителем департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. В то же время статс-секретарь - замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич тогда занималась бизнесом, она выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства. По одному из контрактов работы практически не были выполнены, но Попов их принял. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору", - сказал источник.

Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах. В июле 2018 года она была назначена статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Попов в 2018 году стал начальником управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества.

Они были задержаны в пятницу по подозрению в хищении 40 млн рублей. Тверской суд Москвы продлил срок их задержания на 72 часа, в понедельник он вернется к рассмотрению ходатайства следствия об аресте чиновников.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Приемку работ, по версии следствия, проводил сообщник подозреваемой, который занимал руководящую должность в ведомстве. Таким образом они похитили 40 млн рублей. Уголовное дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.