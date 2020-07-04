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Стрельба в США

При стрельбе в штате Алабама пострадали по меньшей мере четыре человека

Инцидент произошел в торговом центре Riverchase Galleria

ТАСС, 4 июля. По меньшей мере четыре человека ранены в результате стрельбы в одном из магазинов в городе Гувер в штате Алабама. Об этом сообщается в пятницу в Twitter городской полиции.

По ее информации, инцидент произошел в торговом центре Riverchase Galleria в 15:18 по местному времени (23:18 мск).

"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере есть четверо пострадавших, которых доставили в местные больницы. Их состояние сейчас неизвестно", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция ведет расследование случившегося.

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