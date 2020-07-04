В СК подтвердили отмену постановления о возбуждении дела в отношении следователя

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, подтвердили в Следственном комитете.

"Следствие полагает, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения, однако заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении СК.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова. Он расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, в отношении Алексея Навального - дело "Кировлеса" и дело "Ив Роше".

В пресс-службе СК сообщали, что Главное следственное управление СК на основании материалов ФСБ возбудило уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Как отметили в СК, было установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу взятки в особо крупном размере (более 1 млн рублей) за принятие решений в пользу взяткодателя. Следователь был задержан, ему было предъявлено обвинение, а в суд было подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил ТАСС, что следствие пыталось вменить два эпизода взятки только на показаниях лица, осужденного почти четыре года назад, который утверждал, что у него требовали взятку в том числе за изменение меры пресечения. Адвокат утверждает, что кроме этих показаний, в деле не было никаких доказательств. Поздно вечером в пятницу полковник был отпущен.