Одного из пострадавших при наезде на пешеходов в Омске госпитализировали

ТАСС, 4 июля. Один из пострадавших при наезде легкового автомобиля на пешеходов в Омске госпитализирован. Об этом в субботу ТАСС сообщили в областном главке МВД.

Авария произошла в субботу утром. По данным полиции, автомобиль Mercedes уходил от столкновения с выезжающим со второстепенной дорогой автомобилем Nissan Patrol и врезался в торговую палатку. Медицинская помощь потребовалась восьмерым. "Предварительно, один человек госпитализирован, остальные осмотрены и отпущены [на амбулаторное лечение]", - сказали в главке МВД.

Ранее сообщалось, что угрозы для жизни людей нет, большинство из них получили преимущественно ссадины и ушибы. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия ведется проверка.