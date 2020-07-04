Открытое горение на фабрике в Пушкине ликвидировали

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании текстильной фабрики в Пушкине. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 16:16 мск - ликвидация открытого горения", - сказала собеседница агентства.

Пожар возник по адресу: Московская область, городской округ Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2 днем в субботу. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. В 16:02 мск пожарные локализовали распространение огня на площади 300 кв. м.

К тушению привлекли 76 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России - 41 человек и 13 единиц техники.

В новость внесены изменения (16:30 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.