Четыре человека пострадали при столкновении легковушки с "Газелью" на МКАД

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате столкновения легковой машины с "Газелью" на пересечении МКАД с Рублево-Успенским шоссе. Об этом ТАСС сообщили в столичной ГИБДД.

"В 16:50 мск на 60-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение двух единиц транспорта. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, все госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель на "Газели", двигаясь по первой полосе, пытался уйти от столкновения с автомобилем Audi, выезжающим с Рублево-Успенского шоссе, и в результате маневра машина опрокинулась. Движение в месте ДТП затруднено.