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В Баку горит фабрика по производству красок

По данным агентства APA, огонь охватил территорию в 700 кв. м

БАКУ, 4 июля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в субботу на фабрике по производству красок в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"На горячую линию МЧС поступила информация о пожаре на фабрике по производству красок "Собсан" в Бинагадинском районе Баку. На место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны министерства", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Как сообщает азербайджанское информагентство APA, огонь охватил территорию в 700 кв. м. О причинах возгорания не сообщается.

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