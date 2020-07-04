В Баку горит фабрика по производству красок

БАКУ, 4 июля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в субботу на фабрике по производству красок в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"На горячую линию МЧС поступила информация о пожаре на фабрике по производству красок "Собсан" в Бинагадинском районе Баку. На место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны министерства", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Как сообщает азербайджанское информагентство APA, огонь охватил территорию в 700 кв. м. О причинах возгорания не сообщается.