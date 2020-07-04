В Москве пациент больницы насмерть забил ходунками соседа по палате

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пациент московской больницы насмерть забил соседа по палате ходунками. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, мужчину отправили под домашний арест.

"Мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанес множественные удары ходунками соседу по палате. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, потерпевший 1942 года рождения скончался", - сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").