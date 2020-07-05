Число пострадавших при пожаре на фабрике в Баку возросло до шести

БАКУ, 5 июля. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать возгорание на фабрике по производству красок в столице Азербайджана. Об этом сообщил журналистам в воскресенье замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Этибар Мирзоев.

"Огонь локализован, угрозы его распространения нет", - сказал замминистра, слова которого приводит информационное агентство APA. Он отметил, что пострадали шесть человек, в том числе пять сотрудников МЧС, некоторым из них оказана амбулаторная помощь.

Ранее Минздрав Азербайджана сообщил о госпитализации четырех сотрудников МЧС, один из которых получил травму головы, а трое отравились продуктами горения.

Мирзоев также отметил, что огонь охватил территорию в 2,5-3 тыс. кв. м, к его тушению были привлечены до 300 пожарных и около 50 единиц техники.

Пожар на фабрике по производству красок "Собсан" в Бинагадинском районе Баку вспыхнул в субботу вечером. Причина возгорания пока неизвестна.