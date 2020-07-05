В Зеленограде погиб один человек при пожаре в квартире многоэтажки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Зеленограде. Не менее 30 человек эвакуированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"ЧП произошло в жилом доме столичного Зеленограда. Произошел пожар на площади 35 кв. м, в целях безопасности из соседних квартир вывели не менее 30 человек, в том числе двух детей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после ликвидации возгорания найден один погибший. "Сейчас продолжается проверка этажей, расположенных выше", - отметил он.

В пресс-службе главка столичного МЧС подтвердили ТАСС факт ЧП. "Инцидент произошел по адресу Зеленоград, д. 828б. Установлено, что происходило возгорание в одной из квартир на восьмом этаже 16-этажного жилого дома. К сожалению, в результате пожара погиб один человек. Для тушения пожара было задействовано пять единиц техники и 24 человека личного состава", - уточнили в пресс-службе.