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СМИ: более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии

Местные власти пообещали выплатить родственникам жертв стихии компенсацию

ТАСС, 5 июля. В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли, 29 пострадали за последние сутки от ударов молний. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, восемь человек стали жертвами стихии в Аллахабаде, по шесть человек - в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое - в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.

Ранее из-за ударов молний в штате Бихар погибли почти 130 человек.

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