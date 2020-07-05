Один человек погиб при столкновении грузовика и легковушки на МКАД

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе, пострадали два человека и один погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В районе развязки МКАД - Каширское шоссе, на 24-м км, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате, по предварительным данным, два человека пострадали и один погиб", - сказал собеседник агентства.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что один из пострадавших - ребенок. Авария произошла на внутренней стороне МКАД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пострадавшего ребенка с места аварии эвакуировали в больницу санитарным вертолетом. "В полете его сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние", - сказали в департаменте.

По данным портала Мостранспорта, из-за ДТП временно перекрыты четыре полосы в районе аварии. "Движение осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении. Мостранспорт рекомендует водителям, по возможности, объезжать данный участок и планировать маршрут с учетом перекрытий.