ТЦ в Зуевке, где обрушилась стена здания и погибли люди, планировали сдать к осени

КИРОВ, 5 июля. /ТАСС/. Торговый центр в Зуевке, где в результате обрушения стены погибли три человека, возводила частная строительная компания, сдать в эксплуатацию здание планировали к осени, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Строила торговый центр частная организация, должны были сдать в эксплуатацию к осени", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации правительства региона, погибли три человека, один человек выжил, он доставлен в Зуевскую центральную районную больницу.