{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение строящегося ТЦ в Кировской области

ТЦ в Зуевке, где обрушилась стена здания и погибли люди, планировали сдать к осени

Строительством занималась частная организация

КИРОВ, 5 июля. /ТАСС/. Торговый центр в Зуевке, где в результате обрушения стены погибли три человека, возводила частная строительная компания, сдать в эксплуатацию здание планировали к осени, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Строила торговый центр частная организация, должны были сдать в эксплуатацию к осени", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации правительства региона, погибли три человека, один человек выжил, он доставлен в Зуевскую центральную районную больницу.

Теги
РоссияКировская областьОбрушение строящегося ТЦ в Кировской области
Полиция задержала подозреваемого в поджоге школы на территории астраханского тубдиспансера
Площадь возгорания составила 20 кв. м
Читать полностью