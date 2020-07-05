В Выборге задержали подростка, подозреваемого в убийстве 88-летнего пенсионера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера, задержан в городе Выборге Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Ранее в следственные органы СК России по Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении после пожара в квартире по бульвару Кутузова в Выборге тела 88-летнего пенсионера с незначительными термическими повреждениями и множественными колото-резаными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Кроме того, с заявлением о пропаже 17-летнего сына обратилась женщина. В ходе поисковых и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции была обнаружена куртка несовершеннолетнего, в которой находился паспорт и два телефона, один из которых принадлежал убитому пенсионеру.

"У следствия имелись основания полагать, что в убийстве пенсионера может быть причастен юноша. <…> Следствием установлено, что 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, уходил из дома не первый раз. Следователи истребовали из органов полиции все материалы для проведения поисков. Версия следователей подтвердилась. После того, как юноша был найден, он дал признательные показания в убийстве и был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления подростком. "В ходе предварительного следствия также будет дана оценка деятельности органов профилактики", - добавили в пресс-службе следственного управления.