В Австрии задержали второго подозреваемого по делу об убийстве россиянина

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Полиция Австрии задержала в воскресенье второго человека по делу об убийстве в Герасдорфе просителя убежища из России. Об этом сообщило со ссылкой на суд Австрийское агентство печати .

Второй задержанный мужчина сначала выступал в качестве свидетеля убийства. В ходе допроса он стал давать противоречивые показания, в результате чего полиция задержала его по подозрению в причастности к убийству.

Как ранее сообщили ТАСС в полиции Нижней Австрии, 43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином России, был застрелен в субботу в Герасдорфе (город близ Вены). Обстоятельства убийства выясняются. В ходе розыска в городе Линце был задержан 47-летний предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином.

В посольстве РФ в Австрии ТАСС заявили, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.

Издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что следствие считает это убийство заказным. Расследованием убийства занялось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).