Кировские власти сообщили, что к застройщику обрушившегося ТЦ ранее были замечания

ТАСС, 5 июля. Застройщик здания в Зуевке Кировской области, из-за обрушения перекрытий которого погибли трое и пострадал один рабочий, ранее получал замечания по другим объектам. В настоящее время он общается со следователями, сообщил ТАСС глава администрации муниципалитета Анатолий Кощеев.

"Строительством занималось физлицо - Анатолий Лесков, он сейчас со следствием в Следственном комитете. Земля была [оформлена] на физлицо, рядом у него еще одно здание, на этом же участке он строил еще один объект. Было разрешение на строительство и проект", - сообщил Кощеев.

По его словам, ранее к Лескову поступали замечания по поводу других объектов. "Были замечания, не по этому объекту", - добавил глава района.

По сведениям Кощеева, на стройке работали жители Кировской области.