Под Волгоградом девятилетний ребенок погиб в результате короткого замыкания в фонтане

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Девятилетняя девочка погибла от удара током из-за короткого замыкания в фонтане в центральном парке станицы Березовской Волгоградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 5 июля около 17:00 девятилетняя девочка совместно со своей подругой отдыхала в центральном парке станицы Березовская Даниловского района без присмотра взрослых. Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка решила достать упавшую в фонтан кепку. Ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током. Оказавшиеся поблизости взрослые извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось, она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту гибели девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Как установлено следствием, причиной короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана. В администрации Березовского сельского поселения проведены выемки, изъята техническая и финансовая документация, связанная со строительством и вводом объекта в эксплуатацию.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к гибели ребенка.