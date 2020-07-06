Инспектор Гостехнадзора и предприниматель из Бурятии обвиняются в ЧП с батутом в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Органы следствия завершили расследование уголовного дела о ЧП в Улан-Удэ с батутом, на котором травмировались дети. Перед судом предстанут бывший предприниматель - владелец аттракциона и инспектор Гостехнадзора, сообщили журналистам в понедельник в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Происшествие произошло днем 30 мая 2019 года в центре Улан-Удэ: резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Травмы получили шестеро детей в возрасте от трех до семи лет. Сразу после происшествия было возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал владелец надувного батута, также следственные органы провели проверку в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших к работе батут.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего предпринимателя, и в отношении государственного инженера-инспектора государственного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционов Гостехнадзора Республики Бурятия. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

Бывший предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), сотрудник Гостехнадзора - в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ и п."в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

О происшествии

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый предприниматель решил заняться бизнесом в сфере отдыха и развлечений. Для этого он купил бывший в употреблении надувной батут без необходимых эксплуатационных документов, который ежегодно в летний период размещал на площадке в городе Улан-Удэ возле торгового центра.

"При этом установка и эксплуатация батута сопровождалась многочисленными нарушениями действующего законодательства и ГОСТ, - отметили в Следственном управлении. Тем не менее, ежегодно инженером-инспектором отдела Гостехнадзора Республики Бурятия бизнесмену без надлежащей проверки надувного батута выдавались официальные документы о прохождении государственного технического осмотра, исправности аттракциона и допуска его для эксплуатации". То же самое произошло в начале мая 2019 года - аттракцион был признан исправным.

В результате ЧП 30 мая двое детей получили тяжкие телесные повреждения, остальные - телесные повреждения средней степени тяжести. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей.