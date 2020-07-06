Полицейские предотвратили похищение и заказное убийство жителя Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) и ГУУР МВД России предотвратили похищение и заказное убийство жителя Ставропольского края. Злоумышленник в настоящее время заключен под стражу, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В середине июня поступила информация о готовящемся похищении и вымогательстве денег у жителя Ставрополя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в 2014 году его отец одолжил у жителя Кисловодска крупную сумму денег под высокий ежемесячный процент. Но спустя некоторое время должник скоропостижно скончался, не успев вернуть долг", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, кредитор не смог с этим смириться и стал требовать выплаты долга с процентами у родственников умершего. Однако те смогли вернуть лишь часть суммы. Тогда злоумышленник решил заказать похищение сына должника. Он нашел исполнителей, которые действовали под контролем сотрудников Главного управления МВД по СКФО.

"По условию заказчика, похитители должны были удерживать потерпевшего для вымогательства у него максимально возможной суммы с применением физического насилия. Оперативники инсценировали похищение мужчины, в подтверждение чего заказчику была предоставлена видеозапись. Не добившись от жертвы денег, фигурант поручил похитителям убить его. После передачи исполнителям одного миллиона рублей в качестве оплаты злоумышленник был задержан", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.