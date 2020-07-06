Полиция задержала двух подозреваемых в избиении и похищении у москвича €160 тыс.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в избиении и похищении у москвича 11 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о преступлении, совершенном возле одного из банков на проспекте Мира. Житель Москвы рассказал прибывшим полицейским, что ему срочно потребовалось обменять рубли на иностранную валюту, а так как срок действия его паспорта истек, он обратился к малознакомому гражданину, чтобы тот за небольшое денежное вознаграждение совершил обмен по своим документам. "Однако посредник, получив в кассе €160 тыс., попытался скрыться. Потерпевший догнал его на выходе из банка. Тогда злоумышленник распылил ему в лицо содержимое газового баллончика, и в этот момент к нападавшему присоединился сообщник. Отняв пакет с деньгами, они скрылись на автомобиле", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали водителя, который, по версии следствия, во время совершения противоправного деяния поджидал сообщников в автомобиле. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель МВД. Еще двое фигурантов были установлены и объявлены в федеральный розыск. Предполагаемый организатор нападения задержан оперативниками в Москве и заключен под стражу.