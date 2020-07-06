СК завел дело по факту передачи в частную собственность участка с воинскими захоронениями

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту передачи в частную собственность участка с захоронениями воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Истре. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, участок в селе Павловская Слобода в 2013 году был передан в частное владение. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность передачи в собственность данных земель.

"По поручению председателя СК России и в рамках проводимой проверки и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александром Стариковым вместе с сотрудниками осуществлен выезд на земельный участок с захоронениями останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В рабочей встрече участие приняли представитель собственника земельного участка, заместитель директора Музея отечественной военной истории, а также представитель администрации Истры", - сообщила Врадий.

С декабря 1941 года по январь 1942 года в деревне Падиково проходил крайний рубеж обороны Москвы, велись оборонительные бои. Тела тысячи погибших военнослужащих были санитарно захоронены на неопределенном участке в границе деревень Покровское и Павловская Слобода. В 1960 году на расстоянии 3-4 км от района ведения боевых действий установлен мемориальный обелиск. В 2013 году недалеко от памятника культурного наследия регионального значения частным лицом приобретены четыре смежных земельных участка, которые объединены в один. С 2016 года на этом участке общественные организации поисковых движений России обнаружили останки 43 советских военнослужащих.

"Следствием установлено, что должностными лицами администрации Истры не приняты должные меры к установлению охранных зон памятников культурного наследия регионального значения. В этой связи для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, а также установления действительного места захоронения воинов и их количества следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила представитель ГСУ. В рамках расследования будут детально исследованы места захоронения погибших воинов и повторно комплексно обследован земельный участок.