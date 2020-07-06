ГП ограничила доступ к сервису, откуда шли угрозы взрыва в школах во время голосования

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ограничила доступ к интернет-сервису, с которого во время голосования по правкам в конституцию рассылались угрозы взрыва в школах, где располагались участковые избирательные комиссии. Об этом сообщил в понедельник замначальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

"Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, с помощью которого распространялись фейковые анонимные сообщения о минировании общеобразовательных учреждений. Таким образом пытались сорвать работу тех участков, где проходило голосование", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Жафяров сообщил, что также был ограничен доступ к интернет-сайтам, созданным в целях организации массовых протестных акций. "В рамках подготовки и проведения всероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ нами была организована работа по выявлению и пресечению фактов недостоверной общественной значимой информации, направленной на дестабилизацию политической обстановки в стране, восприпятствованию реализации избирательных прав граждан", - отметил он.

Жафяров сообщил, что Генпрокуратура пресекала факты распространения некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, недостоверной, явно сфабрикованной информации об организации выборного процесса на отдельных избирательных участках в Москве и Пермском крае. Всего в Роскомнадзор было внесено 11 требований об ограничении доступа к недостоверной информации по тематики голосования. На их основании было заблокировано более 107 интернет-сайтов.