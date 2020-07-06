Лукашевич остается замминистра науки, несмотря на возбуждение уголовного дела

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Замглавы министерства науки и высшего образования Марина Лукашевич продолжает занимать эту должность, но готова приостановить выполнение своих должностных обязанностей на время следствия. Об этом на заседании Тверского суда, где рассматривается вопрос об аресте чиновницы, сообщила один из ее адвокатов.

"Прошу суд учесть, что наша подзащитная продолжает оставаться замглавы Минобрнауки и статс-секретарем, однако может добровольно написать заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время следствия", - сказала защитник.

Лукашевич подозревается в хищении более 40 млн рублей. Также фигурантом дела является начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов. Вину они не признают. В понедельник суд должен избрать им меру пресечения.