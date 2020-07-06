Информация о хлопке газа в квартире жилого дома в Щелкове не подтвердилась

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома в Щелкове, площадь возгорания составила 15 кв. м. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, информация о хлопке газа не подтвердилась.

"По уточненной информации в квартире на улице Механизаторов произошел пожар, площадь возгорания составила 15 кв. м", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уже объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуация из здания не проводилась. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали. "Информация о хлопке газа не подтверждается", - подчеркнули в главке.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в квартире жилого дома в Щелкове произошел хлопок газа. На место выехали пожарные.