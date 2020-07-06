Суд над россиянином Евгением Никулиным начался в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Разбирательство по существу дела россиянина Евгения Никулина началось в понедельник в федеральном суде Северного округа штата Калифорния. Судебное заседание транслируется на сайте суда, все находящиеся в зале заседаний - судья, подсудимый, адвокат и представители прокуратуры - носят защитные маски.

Как отметил, открывая заседание, судья Уильям Алсоп, "судебный процесс был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и теперь, через 3,5 месяца, он возобновлен". Судья спросил у Никулина, готов ли он согласиться на то, что его дело может рассматривать не 12, а меньшее число присяжных, в случае, если "будут серьезные причины для того, чтобы освободить кого-либо из членов жюри от участия в процессе". Россиянин ответил утвердительно и, как отметил судья Алсоп, "решение подсудимым принято добровольно и свободно".

Ранее и адвокаты Никулина, и прокуратура подали совместное ходатайство в федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния с просьбой разрешить из-за пандемии коронавируса продолжить разбирательство дела по существу с сокращенным составом жюри присяжных.

Суд над Никулиным, обвиняемым в США в киберпреступлениях, был начат в Сан-Франциско 9 марта, а 16 марта был приостановлен из-за распространения коронавируса. Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет 3,4 тыс. долларов в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.