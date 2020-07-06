В Кировской области начали сбор средств для семей погибших при обрушении ТЦ

КИРОВ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Уржумского района Кировской области объявили сбор средств среди жителей района для семей троих погибших при обрушении стены строящегося торгового центра в Зуевке, власти также окажут помощь. У одного из мужчин остались трое детей, у второго - двое, сообщил в понедельник ТАСС глава Уржумского района Виктор Силин.

"Дал поручение, объявляем сбор средств среди жителей района для семей, потому что семьи молодые, у одного молодого человека трое детей, еще у одного - двое. С главой поселения переговорили, они будут изыскивать возможность [помочь], и мы тоже будем. Буду встречаться [с семьями погибших] после похорон. Их должны похоронить в [Уржумском] районе, пока неизвестно когда. Главе Большеройского сельского поселения, дал поручение, если вопросы будут, сразу обращаться, конечно, [помощь] будем оказывать", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло утром в воскресенье в Зуевке. Площадь обрушения составила 250 кв. м. В результате происшествия погибли три человека, один рабочий получил травмы. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), прокуратура области проводит проверку по факту инцидента.

Бригадир и индивидуальный предприниматель, которому принадлежит строящийся торговый центр в Зуевке в Кировской области, где накануне произошло обрушение, задержаны. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК, предприниматель для проведения строительно-монтажных работ нанял строительную бригаду, заключив с бригадиром договор подряда. Задержанные допрошены в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. По данным местных властей, застройщик здания ранее получал замечания по другим объектам.