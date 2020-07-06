Потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым уведомили о завершении расследования

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Потерпевших по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова официально уведомили о завершении расследования. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Сегодня в 20:00 получено сообщение от следователя, что следствие по делу Ефремова закончено. Когда состоится ознакомление с деталями следствия, пока так и неизвестно", - сказал он.

В понедельник следователь предъявил Ефремову обвинение в окончательной редакции, ГУ МВД по Москве объявило о завершении расследования. Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ - в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова - вдова, два сына и брат. В ближайшее время они должны приступить к ознакомлению с материалами дела, эта же процедура ждет Ефремова и его защиту. Затем дело будет направлено в прокуратуру, а после утверждения там обвинительного заключения - в суд.

"Вина Ефремова подтверждается собранными доказательствами и показаниями свидетелей", - сообщили в правоохранительных органах. По делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.