Полицейские задержали женщину, угрожавшую убить своих детей в квартире на западе Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали женщину, которая угрожала убить своих детей в квартире на западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, женщина доставлена в отдел полиции, в результате инцидента пострадавших нет.

"В 16:40 мск на службу 02 поступило сообщение о семейном конфликте по адресу ул. Главмосстроя д.4. Прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана и доставлена в ОМВД женщина. В результате инцидента пострадавших нет. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что конфликт возник между двумя сестрами, одна из которых пытается лишить родительских прав другую из-за злоупотребления алкоголем.

Ранее источник сообщал, что на улице Главмосстроя, 4, корпус 2, женщина угрожает убить детей и покончить жизнь самоубийством.