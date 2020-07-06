В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за звонка о минировании

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Посетители и персонал эвакуированы из торговых центров "Европа" и "Плаза" в центре Калининграда из-за звонка о минировании. На месте работают дежурные службы, на данный момент взрывные устройства не обнаружены, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Сегодня поступил анонимный звонок с информацией о якобы минировании этих торговых центров. На место прибыли сотрудники Росгвардии и других специальных служб. Проходит отработка оперативных мероприятий, которые требуются в такой ситуации. На текущий момент угрозы не подтверждаются, работать сотрудники пока продолжают", - сказал Лысков.

Торговые центры "Плаза" и "Европа", одни из крупнейших в городе, находятся в центральной части Калининграда.