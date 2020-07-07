Сыновей экс-президента Панамы задержали в Гватемале по запросу Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Сыновья бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли, обвиняемые в коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht, задержаны в Гватемале по запросу американских властей. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Министерства юстиции США.

По сведениям Минюста, суд восточного округа штата Нью-Йорк обнародовал исковую жалобу в отношении Луиса Энрике Мартинелли и Рикардо Альберто Мартинелли, в связи с чем они в понедельник были задержаны в международном аэропорту в столице Гватемалы. В документе указывается, что сыновья бывшего лидера Панамы в период его президентства с 2009 по 2014 год были предположительно замешаны в коррупционную схему с участием Odebrecht.

Так, по утверждению американских властей, братья Мартинелли выступали в качестве посредников при передаче примерно $28 млн от руководства строительной компании "высокопоставленному на тот момент панамскому чиновнику, который являлся ответчикам близким родственником". В том числе сыновья экс-президента Панамы якобы завели секретные банковские счета, посредством которых выплачивались указанные средства. Большинство выплат осуществлялись в американских долларов и через американские банки.

В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии, для того чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками выплатила около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.