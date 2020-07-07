МВД завершило расследование дела контрабандиста, поставлявшего кокаин из Доминиканы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. МВД завершило расследование уголовного дела в отношении лидера международной преступной группировки, который поставлял кокаин из Доминиканской Республики в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственным департаментом МВД России <...> окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатора и руководителя международной организованной группы, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и 229.1 ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов") УК РФ", - сказала представитель МВД.

По ее словам, с марта 2016 года по август 2018 года обвиняемый совместно с сообщниками осуществлял контрабандные поставки кокаина из Доминиканы через страны Евросоюза, Украину и Белоруссию на территорию России. Роли каждого участника группы были четко распределены. В ее состав входили организатор, курьеры, сбытчики и лица, отвечающие за подбор персонала.

Курьеры под видом туристов перевозили наркотик из Доминиканы в растворенном виде в бутылках с алкогольной продукцией. Затем лидер группы самостоятельно выпаривал из спиртосодержащей жидкости наркотическое средство, которое впоследствии передавал сбытчикам для реализации на территории Московского региона. В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый организатор и активные участники группы были задержаны. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.