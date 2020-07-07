Полиция выявила хищение 25 млн рублей, выделенных на проект диспансера в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 7 июля. /ТАСС/. Хищение и легализация 25 млн рублей, выделенных на проектирование противотуберкулезного диспансера, выявлены полицейскими в Северной Осетии-Алании. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Полицейскими второго межрайонного оперативно-разыскного отдела ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СКФО выявлен факт хищения и легализации бюджетных денежных средств, выделенных на выполнение работ по проектированию объекта строительства для нужд республиканского противотуберкулезного диспансера в Северной Осетии-Алании", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в октябре 2018 года руководитель одной из коммерческих фирм заключил госконтракт на выполнение работ по проектированию и изготовлению проектной документации для строительства медицинского учреждения. Сумма контракта составила 25 млн рублей. Заведомо зная, что не сможет изготовить рабочую документацию, он внес в акт выполненных работ недостоверные сведения о том, что условия госконтракта выполнены в полном объеме.

Далее бизнесмен перевел полученные деньги на счета нескольких фирм и индивидуальных предпринимателей под предлогом оплаты выполненных работ, а после вывел их в легальный денежный оборот.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и легализация денежных средств), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.