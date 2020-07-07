Власти Кировской области заявили, что возведение ТЦ в Зуевке шло не по проекту

КИРОВ, 7 июля. /ТАСС/. Строители торгового центра в Зуевке Кировской области, где в воскресенье обрушились перекрытия, возводили здание не по проекту, который предоставлялся для получения разрешения на строительство, сообщил во вторник ТАСС глава Зуевского района Анатолий Кощеев.

"Они строили с нарушением: по тем решениям, которые они применяли, нельзя было строить, то есть объект строился не по проекту, который был предоставлен для выдачи разрешения на строительство. Разрешение будет аннулировано, они не могут строить", - сказал Кощеев.

ЧП произошло утром в воскресенье в Зуевке. Площадь обрушения составила 250 кв. метров. В результате происшествия один рабочий получил травмы, еще трое - жители Уржумского района - погибли, они будут похоронены в Уржумском районе. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), прокуратура области проводит проверку по факту инцидента.

Бригадир и индивидуальный предприниматель, которому принадлежит строящийся торговый центр, задержаны. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК, предприниматель для проведения строительно-монтажных работ нанял строительную бригаду, заключив с бригадиром договор подряда. Задержанные допрошены в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.