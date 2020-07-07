Суд в Калининграде начал рассмотрение дела Зиминой и Антонца о госизмене

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Калининградский областной суд рассматривает уголовное дело по обвинению в государственной измене супругов Антонины Зиминой и Константина Антонца. Заседания проходят в закрытом режиме, сообщили ТАСС во вторник, 7 июля, в суде.

"Дело поступило в суд в апреле, прошли несколько предварительных заседаний, рассмотрение дела по существу началось в июле, заседания прошли 2 и 3 июля", - сказали в суде, добавив, что пока никакой дополнительной информации о ходе рассмотрения дела предоставить не могут.

По версии следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году, отправив по интернету фотографию мужчины. По делу также проходит супруг Зиминой, юрист Константин Антонец.

ФСБ завершила следствие и предъявила фигурантам обвинение в госизмене. Вину супруги отрицают. В мае Зимина и Антонец были принудительно отправлены из московского СИЗО в изолятор Калининграда.

Антонина Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, Константин Антонец. Затем женщина стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.