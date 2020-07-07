Автомобиль врезался в веранду ресторана на юге Москвы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали после того, как автомобиль врезался в веранду ресторана на улице Генерала Белова в Москве. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль вырезался в веранду ресторана "Тануки", который расположен на улице Генерала Белова. В результате происшествия пострадали несколько человек, которые, по предварительным данным, находились в машине", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.