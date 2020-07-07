Власти Ирана опровергли информацию о взрыве на атомном объекте в Йезде

ТЕГЕРАН, 7 июля. /ТАСС/. Информация о взрыве на атомном объекте в расположенной на юге Ирана провинции Йезд является ложной. Об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана, текст которого приводит во вторник агентство ISNA.

"В свете публикаций ложных утверждений <...> о взрыве на объекте "Шахид Резаинежад" в городе Эрдекан провинции Йезд доводится до сведения, что никакого происшествие на этом атомном объекте не было", - отмечается в сообщении. Также уточняется, что целью таких публикаций "является подрыв доверия [к Ирану], который осуществляется вместе с политикой максимального давления в отношении иранской нации".

Ранее на ряде ираноязычных страниц в социальных сетях была опубликована информация о взрыве на атомном объекте в Эрдекане. При этом в сети была размешана фотография со спутника, якобы подтверждающая произошедший инцидент.

Информация о происшествии в провинции Йезд появилась на фоне недавнего пожара на атомном объекте в Натанзе. В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники опубликовала информацию, что причиной случившегося была организованная Израилем диверсия с применением взрывного устройства.

Инцидент на атомном объекте в Натанзе произошел 2 июня. Поврежденное в ходе пожара здание предназначено для производства центрифуг. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что "в этом помещении находилось измерительное оборудование, и частично оно было уничижено или повреждено".