В Подмосковье ветер опрокинул торговую палатку, пострадала женщина

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сильный ветер в Красногорске снес торговую палатку, пострадала женщина. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Новотушинской улице в Красногорске из-за сильного ветра опрокинулась торговая палатка. В результате пострадала женщина", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшую госпитализировали.

Накануне ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне с градом и ветре до 22 м/с в течение вторника и среды (7-8 июля).