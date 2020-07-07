Издатель "Медиазоны" Верзилов не признал вину по делу о втором гражданстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Издатель "Медиазоны" и участник арт-группы "Война" Петр Верзилов не признал вину по делу о втором гражданстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Он не скрывает, что имеет канадский паспорт, но утверждает, что не подавал уведомления об этом, потому что о его втором гражданстве сразу после его получения было сообщено СМИ. Это известный факт", - сказал защитник. Адвокат также заявил, что передал следователю ходатайство о прекращении дела Верзилова в связи с малозначительностью его деяния и отсутствием общественной опасности. "Следователь принял мое ходатайство, о его реакции пока неизвестно", - сказал Соловьев.

Он добавил, что сразу после допроса следователи СК провели обыск в квартире матери Верзилова. "Нам неясно, что они там хотели найти. Изъяли старый загранпаспорт моего подзащитного", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили Верзилову обвинение по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство").

По данным открытых источников, помимо российского гражданства, у Верзилова с 2005 года есть гражданство Канады. Согласно ст. 330.2 УК РФ, виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Ранее Верзилов был допрошен как свидетель по делам, возбужденным по ст. 212 ("Организация массовых беспорядков") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. Мещанский суд Москвы 22 июня признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка") и назначил наказание в виде 15 суток ареста.