На Сахалине совершил аварийную посадку самолет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Самолет, следовавший по направлению Владивосток - Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сахалинского аэропорта.

"Самолет запросил аварийную посадку. Посадка совершена благополучно", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, сейчас все пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта Южно-Сахалинска. Компания "Аврора", чей самолет совершил аварийную посадку, предоставит им другое воздушное судно, которое должно было вечером вылететь из Южно-Сахалинска в Хабаровск. Вылет в Петропавловск-Камчатский запланирован, предварительно, после 12:00 (04:00 мск). Пассажирам, которые вечером должны вылететь в Хабаровск, предоставят другой самолет.

Причину аварийной посадки авиакомпания и пресс-служба аэропорта пока не сообщают.